Рододендрон

Утром подъем в 6 утра, и сон прошел. Состояние непонятное. А за окном ужас: снег летит! Караул! Сначала решила расстроиться, а потом резко передумала и решила скататься в японский сад с мыслью: наверняка в такую плохую погоду все сидят дома. Пол-Краснодара подумало точно также🤣 и ближайшая выдача qr-кодов на вход в японский сад была через два часа. Естественно я пошла просто погулять по парку, и там восторг, какая красота! Цветущие рододендроны в снегу… очень зарядилась! Замёрзла, в машине тепло – красота! Домой, экспресс уборка, приготовить вкуснейшую яичницу с черемшой, сварила компот и сделала салатик крабовый. Стирка, разобрать вещи. Жизнь прекрасна! Забрать и до Барбера. А днем 5 часов тишины и минус… какая же зависимость…. Поспала, котлеток с пюре приготовила, вечером «Два холма» и выкл.