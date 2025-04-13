Утром чудесная прогулка с басями – наконец-то! Из-за погоды давно не гуляли. 11 000 шагов. На обратном пути нарвала себе букетик нарциссов на заброшенном участке. Настрение огонь и самочувствие огонь!!! Домой, покушать, чуть перерыв и сборы в станицу. Сначала на Фурманова: пообщаться, вкусные пирожки с со щавелем. Обсудить расположение техники и кухонного гарнитура в новом доме. Вова покатал на квадроцикле – кайф! Потом за вкусняшками и к брату: он похвалился новым приобретением, тоже квадроцикл. Попили вкусный кофе со вкусняшками, отлично пообщались! С малышами собачками поиграла))) Дорога домой, хорошее настроение. Душ и отдыхать…