Вчерашний стресс выходит боком. Сил нет. Утром прогулка по нашему району с телефоном: общение с БМ, с мамой. Принято решение о модели поведения: буду защищать сына. Но он, конечно же, ещё поймет, что был неправ. Днём немного работы во дворе, собаку вычесывала. Приготовила покушать. Отдых. Встретились, поговорили, мою внутреннюю истерику успокоили, ситуацию с ребенком обсудили, варианты выхода из ситуации предложили. Дома приняла ванную - и это было гениальное решение!!! Такая перезагрузка, я после скрабов и масок, после горячей воды с солью - как новенькая!!! Ухххх