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И я тебя люблю by natalytry
Photo 1895

И я тебя люблю

Чудесный день! Утром встала, вкусный завтрак, собралась и с собакой пошли гулять. Вокруг столько красоты: цветёт акация, каштаны. Настроение сегодня замечательное! Приготовила обед. Сделала супер-видеоролик о цветении в Крд, кайфую… Собралась и поехала в станицу. Уборка, разобрать вещи, разбирать шкафы, отмывать все азелитом, доместосом. В вб забрала новую чехлы на стулья зелёного цвета, смотрится отлично! И вечернее неожиданное: из Млкн приедут чудесные гости! Быстро доубиралась, скатала купила продукты. Приготовила пюре с гуляшом. Накормила гостей, мило пообщались, познакомилось с Аленой. Шикарный день, шикарный вечер!!! а ещё завтра у Наты день рождения, попросила у мамы наших совместных фотографий с девочками, сделала видео поздравления. Получилась милота!
29th April 2025 29th Apr 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
528% complete

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