И я тебя люблю

Чудесный день! Утром встала, вкусный завтрак, собралась и с собакой пошли гулять. Вокруг столько красоты: цветёт акация, каштаны. Настроение сегодня замечательное! Приготовила обед. Сделала супер-видеоролик о цветении в Крд, кайфую… Собралась и поехала в станицу. Уборка, разобрать вещи, разбирать шкафы, отмывать все азелитом, доместосом. В вб забрала новую чехлы на стулья зелёного цвета, смотрится отлично! И вечернее неожиданное: из Млкн приедут чудесные гости! Быстро доубиралась, скатала купила продукты. Приготовила пюре с гуляшом. Накормила гостей, мило пообщались, познакомилось с Аленой. Шикарный день, шикарный вечер!!! а ещё завтра у Наты день рождения, попросила у мамы наших совместных фотографий с девочками, сделала видео поздравления. Получилась милота!