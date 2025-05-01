Сегодня супер день!!! Утром с сыном и Леей большая прогулка до Кубани за х-фитом.

Сын бегал с собакой, лазал по деревьям, занимался на уличных тренажерах.

Домой в отличном настроении, и спонтанное: Катя, поехали с нами в станицу на шашлык!!! И все подучилось! Я мелких в машину с собой, Катя с Викой на второй машине. Заехали закупили продукты, по пути тормознули и поснимали в рапсе, Вика подарила Вове садовую фигурку гнома - он счастлив невероятно!

Мяско сами пожарили, гарнир-обощи-зелень подготовили. Накрыли на улице стол, так чудесно покушали!!! А потом с Катюшей на травке на ковре валялись общались. И на квадрике Вова покатал всех. Квадрик сначала не заводился, но Вова пока не починил, не успокоился. Горжусь этим мальчишкой!!!

Чудо день просто!

Девочки уехали, мы с ночевкой остались.