Потрясающий день!
Утром вкусный завтрак, домашние дела, забраться и на разговор.
Поговорила, высказалась, полегчало. Утешили, успокоили.
И в станицу! Восстанавливать душевный покой.
Получилось восхитительно… так как надо.
Главный вывод: слушать только свое сердце. Чужие советы, даже самые добрые, не всегда правильные для меня.
Домой, перекус.
Разобрать со Стёпой его шкаф, расхламить.
И с Катюшей в вб: забрала офигенный зелёный спортивный костюм.
До ленты, опять потратили кучу денег))))
Вове футболочку и спортивные штаны.
Зарядилась! Настроение огонь!
Вечером большая уборка дома, зачистка, хвостики всевозможные подобрать. Подготовка к завтрашней поездке