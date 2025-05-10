Потрясающий день!

Утром вкусный завтрак, домашние дела, забраться и на разговор.

Поговорила, высказалась, полегчало. Утешили, успокоили.

И в станицу! Восстанавливать душевный покой.

Получилось восхитительно… так как надо.

Главный вывод: слушать только свое сердце. Чужие советы, даже самые добрые, не всегда правильные для меня.

Домой, перекус.

Разобрать со Стёпой его шкаф, расхламить.

И с Катюшей в вб: забрала офигенный зелёный спортивный костюм.

До ленты, опять потратили кучу денег))))

Вове футболочку и спортивные штаны.

Зарядилась! Настроение огонь!

Вечером большая уборка дома, зачистка, хвостики всевозможные подобрать. Подготовка к завтрашней поездке