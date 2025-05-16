Подъём в три, сборы и Млкн. Домой и выключилась. Днём прогулка с Леей. Собраться и днем на родительское собрание. Только отъехала от дома, увидела что полностью колесо спущено. Экстренно вызвонила шиномонтажника, он приехал, снял, поставил запаску. Пообщалось с его сыном Егором. На собрании раздавали конверты с письмами от детей, да снова выговоры за поведение. Зато ВПР по русскому написал на пять! На Табрисе забрала, в Хинкалыче West Молл вкуснейший ужин. Заехать на шиномонтажку, вернуть колесо починенное. Прогуляться по ночной шумной Красной. Довести до ставр, проводить, и домой