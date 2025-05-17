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by natalytry
Photo 1900

С утра долго не могла определиться: ехать в станицу или домашние дела сделать. Потом решила остаться, и погнали: большая уборка дома, приготовить блинчиков, сделать педикюр. В тренажерный зал: сегодня бассейн и баня. Детки дома помогали установить и начать наливать бассейн, Уррраааа!! Бесились, мокро и весело… Потом списались с Катей, оказалось что у неё не перевезен из квартиры в новый дом матрас. Предложила свою помощь: говорю - давай сами привезём на большой машине. Она отказалась, предложила прогуляться до табриса. А через два часа из Млкн приехала быстрая и сильная банда: матрас вынесли, в машину погрузили, в новый дом принесли. Ура, молодцы! А ещё с двух шиномонтажек забрали кучу покрышек: я организовала всё, я большая молодец!
17th May 2025 17th May 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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