Сегодня просто супер день! Утром домашние дела: стирка, уборка. Распаковала новую сумку – такой кайф! Кожаная, мягкая, вся фурнитура защищена, коробка красящая, пыльник шикарный!

Теперь сумке приходится соответствовать: оделась строго и элегантно))) и с Вовой до клиники Екатерининской. Машина вчера осталась у Кати, поэтому под зонтиком под дождём добежали, пересели, и в клинику. ЭКГ сделали очень быстро, зашли в кафе, покушали. Домой.

Предложила Катюше доехать до Галереи – отоварить подарочную карточку в Золотом Яблоке. Ужас сколько народу! Аж некомфортно. Поэтому быстро свернулись, даже не зашли на фудкорт, и уехали домой. Через табрис, где накупили кучу вкусняшек.

А потом приехали мальчишки за очередной партии ей покрышек: увезли 75 штук. Я организовала всё, я молодец!