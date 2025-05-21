Станичное очень ранее, очень активное, очень насыщенное утро! Вкуснейший завтрак, а потом… планы на спокойный чудесный день сорвались: с работы позвонили - срочно надо ехать. Обломали выходной. Пришлось ехать))) Мимо Динской - очень быстро! Пока ждала, навела порядки в машине. И домой, через красивое водохранилище, где встретили этих птиц.

Вечером все-таки выбрала велик, собралась ехать забирать. Повезло, что Катя предложила на её машине – отлично прокатились вчетвером, все поместилось! Велик клевый! Сын довольный – а это главное😍