Букет полевых ромашек

Сегодня просто супер день! Утром с Вовой до поликлиники: детский корпус оказался очень классный, новый, без очередей, с приветливым персоналом. Справку для похода получили быстро! Заехали в Табрис, купили вкусняшки, Вова пешком пошёл домой. А я забрала с кофейни, и в станицу! Настроение огонь, самочувствие огонь! Заехать на реку, там мини-пикник. Такая красота вокруг, сегодня очень тепло! Букет полевых ромашек… Чудесно проведённое время. Вернуться в город, с Катей прокатиться купить всякое для котёнка. Пересела в свою машину, забрала Светика с отеля, чудесно пообщались: покушали в Патрик и Мари. Потом в Яблоновский за котёнком. Она такая маленькая! Свету вернуть, а дома… Знакомство с домом. Кошечка прелесть: маленькая, всего лишь полтора месяца ей, но домик оценила, в лоток сходила, на руки идёт, мурчит как трактор! Боже какое счастье….