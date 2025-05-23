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by natalytry
Photo 1905

Сегодня у самого лучшего на свете мальчишки день рождения! 12 лет! Утром выставила поздравительное видео, миллион добрых слов от родных и близких! Уже подарен велосипед (от нас), телнфон (от папы), кошечка (от Викули и Катюши). А сегодня отмечаем! Приехали Катя на большой машине, для Мисы лежанка и корм. Собрали деток по пути (6 друзей + именинник) и помчали в КП! Там попрыгушки в батутном парке, а потом полный стол вкусняшек в КФС. И баблти! Домой в отличном настроении! А там Миса, общение, чудесный вечер!!
23rd May 2025 23rd May 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
526% complete

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