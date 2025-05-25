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Лиса на территории сельхозинститута by natalytry
Photo 1907

Лиса на территории сельхозинститута

20тыс шагов. Утром с Мисой ходили гуляли во дворе , с Леей общались, такое утро милое душевное. Потом чудесная прогулка с собаками: наконец-то пришла жара, дошли до Кубани, накупались! И с нами еще Фрэнк гулял. Потом мороженое ели. Но самочувствие подкачало, устала. Домой, выключиться. Приготовила ужин. И с Катюшей второй заход прогулки: сначала до вб, потом за песком, опять до Кубани за Х-Фитом. И доехать до Диминой Кати за подарком для сына: мишень большая с ножами, арбалет! Обалденный подарок! Домой и выкл
25th May 2025 25th May 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
526% complete

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