Лиса на территории сельхозинститута

20тыс шагов. Утром с Мисой ходили гуляли во дворе , с Леей общались, такое утро милое душевное. Потом чудесная прогулка с собаками: наконец-то пришла жара, дошли до Кубани, накупались! И с нами еще Фрэнк гулял. Потом мороженое ели. Но самочувствие подкачало, устала. Домой, выключиться. Приготовила ужин. И с Катюшей второй заход прогулки: сначала до вб, потом за песком, опять до Кубани за Х-Фитом. И доехать до Диминой Кати за подарком для сына: мишень большая с ножами, арбалет! Обалденный подарок! Домой и выкл