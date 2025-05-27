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Псекупс by natalytry
Photo 1904

Псекупс

Сегодня супер день! Утром на машине отвезла Вову до школы, проводила в поход. Настроение огонь! Домой. Шила, стирки, уборки. Днём с Катей на её машинке до Галереи, там в ЗЯ купить уходовый комплекс для лица. Зашли в Hoff, всяких мелочей купили. До табриса, вкусняшек набрать и в дендрарии перекус и общение. И потом бегом оттуда - машина на платной стоянке, успели!!!! Дала Кате два чемодана – Вика скоро в лагерь поедет. Собраться и до Млкн. Заехать на реку - там красиво так… но комары. Домой. И Катюша прям к моей машине подъехала - забрала меня, чай пить поехали))))
27th May 2025 27th May 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
524% complete

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