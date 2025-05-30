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Дразнится)) by natalytry
Photo 1905

Дразнится))

Утром ранний подъем, несмотря на усталость, разгоняю энергию и бодрюсь! Нарядилась, врубила музыку, вперёд! На Бабушкина и до ГАИ – сегодня второй экзамен! Уверена, что все получится! И там дождь, и долгий режим ожидания. За это время убралась в машине, покушала вкусно в кафе, сходила в Магнит за покупками, читала и общалась с девочками. Слишком все затянулось, поэтому не дождалась результатов и уехала домой. Приехала домой, убралась, приготовила вкусный обед.
После 5 вечера узнала результат: экзамен сдан, ууууррррааааааа! В субботу забрать готовые права.
На вечер вкуснейший ужин из пиццерии, поздравляем с отпуском! Шум, гам, все довольные!
Но… сил вообще нету – я не понимаю, что происходит с уровнем моей энергии.
30th May 2025 30th May 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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