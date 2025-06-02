Букет устал, но стоит!!!

Ужасное утро: снова сильнейшая лихорадка, такая что кровать тряслась, я под двумя одеялами мерзла так, что даже руку не могла вытащить взять градусник. Когда получилось, померила температуру – 39°. Вызвалась скорую…. за два часа ожидания температура сама спала. Доктор не нашел причин для госпитализации - сатурация в норме, легкие чистые. Говорит, так проходит вирусная инфекция. Днём как в тумане, сил ноль, самочувствие в полном минусе. Вечером выпила жаропонижающее, полегчало. Даже кушать захотелось.