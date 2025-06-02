Previous
Next
Букет устал, но стоит!!! by natalytry
Photo 1908

Букет устал, но стоит!!!

Ужасное утро: снова сильнейшая лихорадка, такая что кровать тряслась, я под двумя одеялами мерзла так, что даже руку не могла вытащить взять градусник. Когда получилось, померила температуру – 39°. Вызвалась скорую…. за два часа ожидания температура сама спала. Доктор не нашел причин для госпитализации - сатурация в норме, легкие чистые. Говорит, так проходит вирусная инфекция. Днём как в тумане, сил ноль, самочувствие в полном минусе. Вечером выпила жаропонижающее, полегчало. Даже кушать захотелось.
2nd June 2025 2nd Jun 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
524% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact