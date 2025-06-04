Сегодня просто охренительный день! Сегодня я чувствую себя здоровой! Подъём, уборка, вкусный завтрак. Нарядилась красивая, в Кракена и до поликлиники ВВК. Пока ждала – смотрела видео, много общалась с мамой (наконец-то ожила, намолчалась за три дня болезни, теперь чувствую себя потрясающе живой, хочется общаться-разговаривать-веселиться!). Вкуснейший обед - хачапури на открытой террасе, среди цветов. И в станицу! Как мне нравится быть пассажиром… Кайфуешь, глазеешь по сторонам, ржешь! В станице шикарно проведанное время, домой, купить по дороге ящик клубники и ехать кушать её! Открытые окна, солнце, ветер в лицо, жара, дорога, зелень кругом!! Кубань любимая, как же я тебя люблю!!!! и вечером сборы на море, ура!!!

Долечили меня идеально, уиии!!!