Дорога в заветное место отдыха

Подъем в 3:30 - ливень сильнейший! Больше уснуть не смогла.

Собралась, убралась, завтрак приготовила, и поехали мы отдыхать!!!!

Очень быстро доехали! Сквозь небольшой дождь, но не мешал особо. По пути в пятерочке по кофе и булочке, денег снять лодочнику.

И в условленное время были на месте! Рюкзаки дотащить до лодки.

Валерий с ветерком и музыкой прокатил, а еще предложил на носу проехать - ааа вот это ощущения!!!! Только ты, ветер, и бескрайняя красота моря!!!

Офигенно!!!

Приехали в лагерь, нас ребята местные встретили - мы им продуктов привезли.

Она все улучшают и улучшают вокруг все, такие крутые!!!! Наша стоянка с балконом в этот раз занята, поэтому мы встали на вип-стояночку: со столом, скамейкой, камином, крутым енотником! А еще украшения: ловцы снов, скульптурки всякие… в общем, рай.

Поставить лагерь, покушать, сходить на балкон любимый (там качели сделали, но она неудобная). Чилл в гамаках. На родник за водой.

Ближе к вечеру к морю, но одетые тепло. Сегодня холодно и сыро, завтра уже жара! А сегодня просто посидели с чаем в термокружках, подышали, послушали, помочили ножки.

А потом и в лагерь: готовить ужин, зажигать очаг - я доооолго сидела, пока не согрелась.

Уютно в спальник, книга и выкл… просто рай….