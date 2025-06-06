Спонтанная утренняя фотосессия

Просто супер день! Сегодня с утра жара и солнце, всю сырость мигом убрало.

Умыться, завтрак и на балкон - чай пить. И там экспресс фоточки! Красота!

А потом к морю…

Еще прохладное, но…

Первый заплыв был будоражащим: все с рук сняла, кольца часы, зашла в воду, а потом с головой… и легла на поверхность…. И закрыла глаза… И благодарила бога за эту Жизнь…. За просто потрясающую эту жизнь….

Потом загорать… Потом на обед, потом чилл в гамаках…

А еще…

Теперь точно у меня будет квр…

Писала благодарность в сообщениях и плакала…. От счастья…. Господи, неужели эта жизнь происходит со мной, боже….. благодарю…. Я преумножу….