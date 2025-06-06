Спонтанная утренняя фотосессия

Просто супер день! Сегодня с утра жара и солнце, всю сырость мигом убрало.
Умыться, завтрак и на балкон - чай пить. И там экспресс фоточки! Красота!
А потом к морю…
Еще прохладное, но…
Первый заплыв был будоражащим: все с рук сняла, кольца часы, зашла в воду, а потом с головой… и легла на поверхность…. И закрыла глаза… И благодарила бога за эту Жизнь…. За просто потрясающую эту жизнь….
Потом загорать… Потом на обед, потом чилл в гамаках…
А еще…
Теперь точно у меня будет квр…
Писала благодарность в сообщениях и плакала…. От счастья…. Господи, неужели эта жизнь происходит со мной, боже….. благодарю…. Я преумножу….