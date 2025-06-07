Ночью приходил енот, стучал как сумасшедший забытой кастрюлькой. Отогнали зверя, кастрюльку отобрали, а у меня весь сон пропал))) и потом больше трех часов не могла уснуть! И книгу читала, и Авито изучала, и в каждой квартире мысленно ремонт сделала и мебель расставила 🤣🤣🤣

Кое-как уснула, а в 7 уже подъем! Пошла на балкончик с видом на море, пила воду, болтала с девами моими.

Утро кайф!

Потом завтрак приготовить и к морю! Загорать - пока под спф50, шляпой и парео. Два мини-заплыва - вода пока прохладная.

Помыться, обед приготовить, чудесно уснуть в гамаке. Жизнь такая чудесная, боже благодарю…