Previous
by natalytry
Photo 1907

Ночью приходил енот, стучал как сумасшедший забытой кастрюлькой. Отогнали зверя, кастрюльку отобрали, а у меня весь сон пропал))) и потом больше трех часов не могла уснуть! И книгу читала, и Авито изучала, и в каждой квартире мысленно ремонт сделала и мебель расставила 🤣🤣🤣
Кое-как уснула, а в 7 уже подъем! Пошла на балкончик с видом на море, пила воду, болтала с девами моими.
Утро кайф!
Потом завтрак приготовить и к морю! Загорать - пока под спф50, шляпой и парео. Два мини-заплыва - вода пока прохладная.
Помыться, обед приготовить, чудесно уснуть в гамаке. Жизнь такая чудесная, боже благодарю…
7th June 2025 7th Jun 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
522% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Contact