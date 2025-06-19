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by natalytry
Photo 1953

Ранний подъём, приснился дурацкий сон с участием Кракена и какой-то левой девицы за рулем, аж от злости проснулась. Решила грамотно использовать время: навела порядки в ванной, постирала коврики, помыла полы. Приготовила в духовке манник с яблоками, приготовила сразу обед. Изучаю тему приобретения недвижимости через торги ФСПП. Звонила консультировалась. А еще через Авито отправила заявку ипотечному брокеру. Предварительно несколько банков одобрили. Хотела помчать в станицу, но успокоилась и сделала важное дело: начала обзванивать продающиеся объекты! На два объекта съездила, еще с одним договорилась на субботу. Один вариант очень сильно понравился! Работы там много, но перспективы супер!! Дождалась, меня забрали и уехали в станицу. Планируемый Том-ям не успели приготовить. Зато шикарно провела время!
19th June 2025 19th Jun 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
535% complete

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