Ранний подъём, приснился дурацкий сон с участием Кракена и какой-то левой девицы за рулем, аж от злости проснулась. Решила грамотно использовать время: навела порядки в ванной, постирала коврики, помыла полы. Приготовила в духовке манник с яблоками, приготовила сразу обед. Изучаю тему приобретения недвижимости через торги ФСПП. Звонила консультировалась. А еще через Авито отправила заявку ипотечному брокеру. Предварительно несколько банков одобрили. Хотела помчать в станицу, но успокоилась и сделала важное дело: начала обзванивать продающиеся объекты! На два объекта съездила, еще с одним договорилась на субботу. Один вариант очень сильно понравился! Работы там много, но перспективы супер!! Дождалась, меня забрали и уехали в станицу. Планируемый Том-ям не успели приготовить. Зато шикарно провела время!