ЖК Зеленый Город

Утром подъём в отличном настроении, завтрак. Собралась и пошла гулять с Леей – а она передумала, я в шоке. В итоге мы развернулись и пошли домой. Не знаю что ей не понравилось: то ли что мы без компании, то ли грязь после дождя. Ржу: какая же самостоятельная мадам. Я прогулялась по району, настроение огонь! Домашние дела, собраться и начать делать СУПЕРВАЖНЫЕ дела: снова обзвон объявлений по квартирам, запись на осмотры и посещения офиса. Скатала на Толбухина (спойлер: именно эту квартира я в итоге и куплю), очень понравилось! Очень уютная квартира, чистая, с хорошей атмосферой, с шикарным ремонтом для этой цены.

Поехала в ещё один офис, на ЗИП. Там мне ничего интересного не предложили, поэтому пообщались быстро, я уехала. И ещё одно агентство недвижимости в районе автовокзала. Там долгое интересное общение с двумя риелторами, предложили вариант с донорской семейной ипотекой, съездили в район 3-ей Трудовой посмотреть новую квартиру с ремонтом. Супер квартира! Но ценник…

Посовещавшись с милым, подумав тщательно, написала вечером риелтору по первой квартире. Прошу скидку, её согласовывают, и определяемся с датой выхода на задаток.

Боже, я спать сегодня смогу или нет???? Боже ааааааааа…!!!!

Фоном непрекращающиеся мысли: неужели это происходит со мной????

И благодарность, огромная благодарность!!!