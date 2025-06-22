Просто супер день: утром рано встала, чуток прогулялась по району, так классно после ночного дождика. Завтрак, собраться, в Кракен и до станицы. Там выкосить траву, навести порядки в шкафу в холодной прихожей. С ипотечным брокером пообщалась. До Кости, экспресс-ремонт Кракена. Покушать вкуснейшие хачапури на уличной террасе и домой. Деток собрать и вернуться в станицу, на две ночи приехали. Меня после приезда расслабило и выключило. А потом навела порядки в станичной одежде: носимое в комодик, а то что мне маленькое - собрать, потом Аня приедет - ей на примерку. Сынок на квадрике гонял и с друзьями общался.

100к на задаток дали наличкой …