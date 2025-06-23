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Задаток по квартире by natalytry
Photo 1957

Задаток по квартире

Ранний подъем, приготовила вкусный завтрак, стирка. Наушники и аудиокнигу - и разбирать шкаф в кухне. И прочая уборка. Собралась и в важный путь. По пути на мойку заехала. Задаток!!!! Уиии!!! Предварительный ДКП.
Боже, не все! Отступать некуда … теперь и отныне только вперед!!!
По пути заехала закупила продуктов, вечером встреча с родными.
Вечер просто чудесный: приехал брат с бандой со своей, с тортиком, с подарками мне с прошедшим днём рождения (пледик уютный и мини набор духов), и Вове и Степе тоже денежку.
Ребятки пили вкусное, а я была трезвым водителем. Шикарно пообщались, вкусно покушали, ещё и пылесос брат мне починил!!! потом отвезла их домой и на такси вернулась.
23rd June 2025 23rd Jun 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
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