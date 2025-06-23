Задаток по квартире

Ранний подъем, приготовила вкусный завтрак, стирка. Наушники и аудиокнигу - и разбирать шкаф в кухне. И прочая уборка. Собралась и в важный путь. По пути на мойку заехала. Задаток!!!! Уиии!!! Предварительный ДКП.

Боже, не все! Отступать некуда … теперь и отныне только вперед!!!

По пути заехала закупила продуктов, вечером встреча с родными.

Вечер просто чудесный: приехал брат с бандой со своей, с тортиком, с подарками мне с прошедшим днём рождения (пледик уютный и мини набор духов), и Вове и Степе тоже денежку.

Ребятки пили вкусное, а я была трезвым водителем. Шикарно пообщались, вкусно покушали, ещё и пылесос брат мне починил!!! потом отвезла их домой и на такси вернулась.