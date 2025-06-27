Самый лучший день - это твой др!

Подъём в 4 утра, быстро собраться, пакет с подарками в машину, и вперёд! Поздравить, подарить, такая радость! Пузырики внутри! Домой, доспать. Встала, завтрак приготовила, собралась и за Аней. Поехали мы в парк Краснодар. А интернет отрубили. И простояли мы в бордовой пробке, не доехали до парка.. два часа. И даже не доехали! Северная вообще не двигалась. Поэтому принято решение ехать в Городской парк: припарковались, нашли столовую со вкусной едой. Погулять по парку, и домой. Дома налопалась сладкого и отдыхаю. Надо делать вывод: больше столько энтузиазма в приглашении гостей (знакомых, а не друзей!) я проявлять не буду.