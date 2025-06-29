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by natalytry
Photo 1961

Подъём 5 утра, настроение отвратительное. Писала УС, пыталась успокоиться, никак не помогает. Раздрай дикий. Приготовила блины – надо как-то энергию в мирное русло уводить. И прогулка с собаками, где наконец-то получилось выговориться и успокоиться… Сходили до Кубани, мне вкусный кофе и аж три штуки Моти)))) уже пищу)))) домой, домашние дела. Приготовила ужин. Вечером поездка в Млкн, нарядный. Отлично проведённое время у Псекупса, кофе от кума в Саратовской. 160 по автостраде – после ремонта летит Кракен!!
29th June 2025 29th Jun 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
541% complete

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