Впервые в жизни кормлю с рук белочку

30тыс шагов по Краснодару. Сегодня просто супер день! Ранний подъём, завтрак, собраться. И Кракена в ремонт по рейкам. Пешком до Чистяковки, рыночек-барахолка закрыт, но белки!!!!!! Купили корм, покормили этих ручных чудесных малышек. Впервые с ладони кормила белку! Очень много шагов, какие-то новые прикольные места. Словно в другом городе сегодня находилась. По пути в дорогу вкусный лимонад, потом зайти в Ростикс покушать. До трамвая, остановили ппс с проверкой документов.На трамвае с пересадкой до Солнечного острова, там тоже чудесная прогулка! И снова большая машина с полицией, снова проверка, вплоть до телефонов. Пешком снова до автосервиса, на сход развал. И домой! Вечером пицца.