Один из самых важных дней в моей жизни!

Ранний подъём, прогулка с собакой до Кубани. Потом немного домашних дел ж, собралась, красиво оделась, и до центра. Машинку на парковке оставила, немного прогулялась по Красной. И в Сбер. На одну из самых важных сделок в моей жизни! Господи Боже мой, неужели это все происходит со мной… И плакала сегодня и смеялась, и благодарила… Сделка заняла в общем часа два: сначала в банке, потом в МФЦ. И потом домой… В руках документы и ключи от новой квартиры… Боже, благодарю тебя! Любимый, благодарю тебя! Мечты сбываются! Пока сложно поверить… Приехала в свою квартиру, реву… От счастья… заказала пиццу, сбегала в магазин купила вкусняшек… и дождалась самого лучшего человека на свете… Приехал с цветами, квартира ему тоже понравилось… вечером домой, внутри пузырики и фейерверки. Как уснуть?.. пс: уснула в 11, проснулась в час ночи. Потом кое-как уснула в 5 утра, а проснулась в 7))) вот меня шарашит!!! Мини-АЭС!!