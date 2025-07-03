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by natalytry
Photo 1957

ещё один важный день! Утром завтрак, всякое многое с собой взяла: химия, полотенце и т.д. И в норку: наушники на уши и убираться. И важные долги разговор с мамой. Мамуля подрасстроилась, как смогла её успокоила. Переживём негативного момента, а потом будем кайфовать от бесконечных позитивных! И продолжил уборку: сегодня кухня. Все поверхности, полы, все азелитом и Саноксом. Лишнее выбрасывать. Но по шкафам пока порядки не наводила. И неожиданный сюрприз: звонок! А там: шикарный пылесос керхер, вкуснейший торт из Патрик и Мари! Боже! Какое чудо! И тут же и Катюша приехала: рушник с изобильной тарелка, рис по всему дому. Хохочем: насчёт пылесоса как можно было угадать заранее??? невероятно уютно в квартире, шикарная атмосфера - словно мы всегда вот так сидели на кухне и разговаривали. Катя нашла открыть окно, даже поиграла! Забрала себе, а я-то как рада))) Домой, чуток отдохнуть, приготовить вкусный ужин. Легла почитать книгу а внутри снова пузырики: надо бежать что-то делать! В машину, в фикс за всякой химией, и часок уборка: пылесос, Расхламление. Дома душ, скраб, крем - кааайф!
3rd July 2025 3rd Jul 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
536% complete

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