Урочище Джилы-Суу

Ранний подъём, завтрак, сборы и в долгий путь: сегодня предстоит непростая поездка и для машинки, и поход для нас! Дорога до урочища Джилы-Суу, шикарные виды и Эльбрус. 80 км пути, но дорога туда-обратно заняла 6 часов. Сложные подъемы, спуски, несколько раз тормозили на смотровых, чтобы машина остыла. Еще пришлось докупать бензин. Но я все решила, я молодец! В пути нашли шикарную долину сусликов. Дошли до водопада Султан, поднялись наверх, я очень устала, мои пошли дальше, а я отдохнула. Обратно долгая дорога, шикарный вид! Приехали в Кисловодск, я в душ и лежать… Катюша приготовили ужин, покушали и выключилась рано