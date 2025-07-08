Переобули Серого

Ранний в 5 подъём, порядки в ванной и кухне, приготовила завтрак. Собралась и на квартиру. Говорила с мамой, чуть полегче стало и ей и мне. Погладила новую штору в кухню, повесила. До ВБ, забрать шторку для ванны и коврики. Получилось замечательно! А ещё тканевая скатерть на кухне, но теперь нужен сверху ещё силиконовый круг. Быстрый сбор, доехать до сервиса по Mitsubishi – а это оказался фит сервис, поэтому отбой, я им не доверяю. Покататься по городу, поискать, пообзванивать в поисках резины и дисков. Выбрано, найдено, оплачено, установлена! Очень красиво получилось! Масло я уже не поехала менять вместе, силы кончились, поеду домой. Приготовить обед, в душ, и отдых. На улице +36. Вечером домашние дела, прогулка небольшая с Лю на телефоне. А потом собрались с сыном и поздно вечером в станицу! И Мису с собой взяли