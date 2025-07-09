Утром подъём, завтрак приготовить. Наушники в уши и уборки-разборки, что-то выбросить, а что-то с собой забрать в Лисий домик. Скатала накупила всякого, и Вове племяннику подарочек купила: пистолет Нерф (кстати, угодила!) Съездила забрала детей брата, привезла. Они тусили и веселились, но что-то квадроцикл не заводится. Набрала добра из станицы полный багажник, вот я оказывается много сколько напокупала в свое время! Брат со Светой приехали, мы чай попили, попытались отремонтировать квадрик – не удалось в этот раз. Я сгоняла в магазин и купила продуктов на завтра, потому что уеду рано утром.