Ребенок заболел((( поедем лечить

Вкусный завтрак для всей банды. Потом полдня на телефоне с подругами, настроение общительное. После обеда собрались, убрались быстро перед отъездом, мелких завезла домой к ним, а сами с сыном в город! Уборка, готовка. Выбирала микроволновки, искала кровати. Хофф, столплит и тд. Вечером скатала из Авито забрала микроволновку, - быстро до Ставропольской без пробок. Вечером жара спала, приятно прокатиться. В Лисий Домик, полку над холодильником освободить от банок, отмыть. Микроволновку протереть и поставить! Клааас!!! Домой, купаться, выкл