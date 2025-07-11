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Ребенок заболел((( поедем лечить by natalytry
Photo 1962

Ребенок заболел((( поедем лечить

Вкусный завтрак для всей банды. Потом полдня на телефоне с подругами, настроение общительное. После обеда собрались, убрались быстро перед отъездом, мелких завезла домой к ним, а сами с сыном в город! Уборка, готовка. Выбирала микроволновки, искала кровати. Хофф, столплит и тд. Вечером скатала из Авито забрала микроволновку, - быстро до Ставропольской без пробок. Вечером жара спала, приятно прокатиться. В Лисий Домик, полку над холодильником освободить от банок, отмыть. Микроволновку протереть и поставить! Клааас!!! Домой, купаться, выкл
11th July 2025 11th Jul 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
538% complete

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