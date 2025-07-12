Ранний подъём, вкусный завтрак. Собраться и в Лисий Домик! Сегодня там уборка, в спальне убрать ковёр со стены (фото спальни до и после, наслаждаюсь!!!), раскидать на балконе по шкафам вещи, стирка. Потом в Леруа: пару цветочных норшков и по мелочи всякое. Иии… в гидроманию за обновками! Теперь у меня есть свой гидрокостюм для подводной охоты. И ласты модные! И маска! И носочки!!! И шикарное обслуживание от руководителя магазина))) прррриятноооо… Заехала домой, а потом снова в Лисий домик: забрала в ВБ новый чайник и тостер. Включила кондиционер и выключилась прям посредине зала на 20 минут. Домой, ужин. Забрать Мису, передать гидрокостюм. С Мисой к ветеринару: укольчики антибиотиков и волшебные витамины коктейль. Она сражалась как как львица! Пролечим: три раза уколоть антибиотики надо. И прогулка по району с Лю на телефоне