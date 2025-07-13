Подъём в 2 ночи, собраться быстро, два термоса - с кофе и чаем, и в путь! Сегодня ждёт новый опыт! Дорога с рассветом… обмундирование))) Плавала около часа, очень понравилось! Надо решить вопрос с запотеванием маски и научиться плавать бесшумно, а ещё брать с собой чехол для подводной съемки. Перекус на свежем воздухе - так всё вкусно))) В город, в Лисий Домик, чудесно провести время. И как-то резко силы кончились. Чуток поспать, обед быстро приготовить. Под аудиокнигу домашние дела. И… настроение весь вечер ужасное. Тараканы толпой, БМ с микроалиментами выбесил, да еще мама неудачно «пошутила». Я в минусе.