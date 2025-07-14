По-здра-вля-ем!! По-здра-вля-ем!! По-здра-вля-ем!! УРРРРАААА!!!!

Утром ранний подъём, в пять. Настроение - тигр в клетке, но! энергия есть: поэтому делаем дела! Пошла наводить красоту: покрасила волосы, сделала педикюр. И в Лисий Домик: порядки навела. Пока ехала, мне устроили мини сеанс психотерапии. Спасибо тебе большое! Ты так меня спасаешь, ты так успокаиваешь мой шумный ум, лечишь мою душу…. Потом на Ставропольскую забрать зрительную трубу – там её не починили. В Бау на Селезнева купить затеняющую сетку для бассейна. На Красной сдать трубу в ремонт. В МФЦ забрать документы по квартире готовые, и занести в банк. Я поздравляю саму себя! Все в моей жизни идёт как надо! Домой, приготовить обед, навести порядки, стирка. Пошила чехлы для подушечек, и ремонт всяких вещей. Попытка поспать полчасика. Мису к ветеринару Витале на укол. Она боролась с нами как львица!!! Снова в ЛисДом, встретила, починил стиралку (утром я сломала шланг). Уииии!!! Чудесно!!! Домой, ужин, выкл.