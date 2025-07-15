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В процессе by natalytry
Photo 1966

В процессе

Ранний подъём, Д в командировку в мск. Приготовила завтрак и в Лисий Домик: сегодня отмываю балкон, окна. На боковое окно наклеила плёнку защищающую. Цветы суккуленты рассадила (устроила посреди зала земельные работы), балкон озеленила - кааайф!!! Нравится!!!! Отмыла стены, пол. Заказала новый ковер на балкон. Мерила под кровать размеры, будет кованая большая. Мб даже КумВова сварит. Домой, приготовить обед, мелких накормить. Поспать пыталась - горло болит, под кондиционером продуло наверно, но дети не дали((( снова вернулась, разобрала от вещей пунюшку. Прилетел ракета моя, сделал отверстия под перенос стиралки из ванной комнаты, снял фасады на кухне - будет реставрировать. Домой, ужин. И снова в пинтересте. Ищу идеи, пишу списки, и тд
15th July 2025 15th Jul 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
538% complete

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