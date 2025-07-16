Ранний подъём, чудесное настроение! Завтрак приготовила, собралась и Лисий домик. Там наушники с аудиокнигой и: стирка, уборка, начать разбирать кухонные шкафы. Всё отмывать, сортировать. Нужное отмыть и оставить, ненужное в мусор. Домой, мелких озадачить: быстрая, но эффективная мини-уборка во дворе. Сразу вид другой! Пообедала, попыталась поспать – но самочувствие не дало. Выпила таблетку, села шить зелёные подушки. Четыре штуки готовы. Энергия неравномерная: горло болит, вроде сил нет, но!! уснуть не могу. К вечеру снова на квартиру, но толком ничего не сделала. Вернулась, помылась – думала выключит. В итоге опять пол вечера в телефоне. Ну зато вроде продуктивно: Запустила несколько процессов по расхламлению. Завтра планирую день очищения и освобождения.