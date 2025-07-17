Ранний подъём, и сегодня день-расхламление: сходила отсняла для брата детскую машинку, велик прежний Вовин, решетки металлические. Определилась, что решетки заберёт Кум. Отсняла и выставила на авито одежду за символические цены, две пары обуви. Переписывалась по поводу продажи фотоаппарата и телефона. В итоге сегодня три отправки по авито, продала фотоаппарат мамы Светы и китайский iPhone в Победе.

В Лисий домик. Мини уборка, немного поспала. Разобрала шкафы в кухне, все посуду для оценщика составила на отдельный стол.

Домой…

Попытка еще поспать, неудачная… Накрывает температура… лежу….