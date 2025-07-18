Скрин

Ранний подъём в 5 утра. Приготовила завтрак, покушала на свежем воздухе в беседке, собралась и вперёд: сначала мыть машину! А то она ужасно грязная. Намыла свою Красотку, теперь нравится! Смешное: в такую рань, а все равно стояла в очереди к мойке))) В Лисий домик. Частично ободрала обои в пунюшке. Приехал оценщик старьевщик, забрал часть посуды. Становится всё легче! Домой, самочувствие неоднозначное, отлеживаюсь. Потом собралась силами, выпила таблетку и вперёд: приготовила вкусный ужин, мелких накормила. Взяла еду с собой, на Сером до лисьего домика, потом станица! Отвезти ковёр и всякие мелочи, забрать из станицы мини комодик, пуф и т.д. Иии… чудо вечер!