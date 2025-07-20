Подушки

Шикарное утро: проснулась под звук дождя, наконец-то! Месяц не было. Спойлер: хватило свежести на полдня, потом все как обычно))) жарища))) Запустила стирку, напекла блинчиков, прибралась. В Лисьем домике оставили шуруповерт, поэтому быстро собралась и туда. Там забрать из ВБ ковёр на балкон, постелить. Аааа кайф!!! И трековые освещение в коридор, поставим когда будет стремянка! Попить вкусный кофе с булочками из пекарни, отправить очередное платье в доставку на авито и домой. Дома компот сварила, салат из овощей, яичница с овощами, кабачки тещин язык. Облопаться)))) днём дошивала чехольчики для подушек из трёх старых юбок, мне очень нравится! Помыла Вовин велик, надо его под шаманить и тоже на авито. Позвонила Катя - завтра едем на море одним днём. Я скатала в ЛисДомик, забрала маску и наушники. Помыться и спать, завтра ранний подъём