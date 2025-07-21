Супер чудесный день! Подъём в четыре, термос заварить, ласты-маску-купальник с собой, и с Катюшей в дорогу! Сегодня в Инал. С нами Натали. Два раза делали заплыв с масками и ластами среди скал, такое удовольствие! И поснимала под водой немного. Вкусный перекус на берегу, сборы, и в путь обратный. Мороженое фруктовый лед - в жару восхитительно! Заехали в Горячий Ключ, там прогулялись до Дантового ущелья. Душа в покое и тихой радости… И домой… Очень душевная поездка, очень нужная получилась. Дома приготовила ужин, домашние дела. Спать сильно пораньше.