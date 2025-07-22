Офигенное утро! Подъём в 03:40, и помчалась в Лисий домик: тишина, дорога пустая, народу никого! Болтала с моими алтайскими подружками. Посуду отсортировала, фотки посуды на авито бесплатно выставила. Выбросила обувь, отмыла обувницу. И до дома! Завезла Катюше овощи, повесила их на калитку. Завтрак, закинула стирку. И снова в домик: звонки по посуде, потом приехала Оксана из Колосистого, часть забрала. Чудесная женщина! Ещё и книжки ей отдам, из которых дети «выросли». Домой, приготовить обед. Попытка поспать с треском провалилась. Поэтому поскакала дальше: в байкцентр закупить запчасти для Вовиного бывшего велика, и дождаться ребят, которые заберут посуду. Забрали… Мне все легче! Внутри аж пузырики. Помыла решетки в сплите, но не сильно-то там и грязно было. Покрасила полочку в ванной спреем в белый цвет. Скатала на Красную, забрала зрительную трубу из ремонта. И сдала одежду свою в Постамат «Добрые вещи». В ЛисДом, обклеить белой пленкой обувницу. Красотища!!! И уставшая довольная домой. Облопаться салатом из овощей, душ и спааааать… снова пораньше)))