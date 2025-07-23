Прыгала с рук у мальчишек

Супер день! Подъём в пять, и в 7 утра мы с Вовой уже выехали до Саши в Яблоновский, там позавтракали, с детьми загрузились в машину, и в путь! В Северскую в клевый аквапарк. Он небольшой, но в итоге получилось чудесно отдохнуть, даже избалованные дети были довольны. Там же вкусно покушали. Пробыли там до обеда, потом по парку погуляли в станице, посмотрела на арт объект Капля. И до Азовской, а там погулять по речушке Убин, устроить пикник. Она полувысохшая сейчас, и я пока по лужицам ходила, упала. И домой! И удивительное: пока я тут катаюсь, мне уже в ЛД проштробили стену, поставили розетку для стиралки в пунюшке, зашпаклевали и прибрались, ура! Ну что за чудо человек🥹🥹🥹🥹 шикарно провели время, и домой. Салатик из помидорок, и в 20-00 опять выключило.