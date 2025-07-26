В 2 ночи снова над домой полетели вертолёты, но в этот раз все же удалось уснуть до 4 утра. Быстро собралась, в Серого, и вперёд!! к морю! 😍По пути остановка на смотровой в Новороссийске. И чудесное - смотровая Голубая Бездна… восторг… Приезд в Джанхот. Найти автокемпинг близко у моря не получилось, поэтому вернулись в Дивноморское, и чудесная вилла на первой линии. Заселиться, отдохнуть, сходить вкусно покушать в кафе Колосок. И снарягу с собой, через нудик, купаться в гидрокостюмах! Несколько часов под водой, какой кайф. Потом я дождалась на берегу со второго, добыто три больших рыбина. Вернуться в отель, до магазина купить сметанку, и в мангальной зоне приготовить вкуснейшего горбыля. Мммм…. Кушать в 2 ночи рыбу с огня это нечто☺️