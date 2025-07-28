Супер продуктивный день!

Ранний подъём в 04:50, собраться и в Лисий домик. Помыла окна, в кухне покрасила откосы. И домой: приготовить завтрак. Собраться. Услышала, что по нашему району катается сборщики металлолома. Догнать их не смогла, дождалась на углу, отдала наш хлам. Довольная, становимся всё легче! И в НЭСК: планировала переделать документы на меня, на нового собственника. Это, оказывается, делается через вызов мастера (3,5к), ну а мне можно с этим подождать - счетчик меняли в прошлом году. И позвонила договорилась насчёт вызова мастера по газовому оборудованию (жду в пт). Заехала в СЗН, переделала заявление в очередной раз. И в Водоканал - очередь отсидела, а оказалось что мой адрес к ним не относится. А нужная организация в понедельник не работает, ну и ладно! Решим потом. В байкцентр докупила запчасть для Вовы для старого велика, отремонтируем и подороже продать. Прилетела домой, приготовила обед. Деток организовала навести порядки во дворе! Такая красота! Пообедали вкусно. И я помчалась на другой конец города за керамическими горшками и за огромным серым паласом: 5.5*3м. Тяжеленный, но замечательный! И вообще: настроение огонь! Самочувствие огонь! Жизнь прекрасна! Забрала в ВБ набор полотенец и всякое по мелочи. Разложила в гостиной плёнку защитную и покрасила баллончиком с белой краской все горшки в два слоя. И откосы на кухне на второй слой. Красота! Домой, приготовить ужин, и снова ЛД. Дождалась счастье, занёс огромный тяжеленный палас - это не человек, а машина… пообщаться, вкусно попить чай со льдом и домой.