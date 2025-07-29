Подъём в 5 – уже лучше результат. Поехала в Лис домик: сегодня в планах вынести из спальни и детской всю мебель, и купленный вчера ковёр разрезать пополам и уложить. Вынесла всю мебель из детской - тяжеловато… и когда уже комнату освободила, поняла что тот ковёр идеально ляжет в зале! И резать не надо)))) Ржу над собой. Но посовещавшись, принято идеальное решение: раз комната уже чистая, а обои и потолки все равно планируется делать, то начинаем грязные работы: буду обдирать обои, покупать и клеить. Поэтому: сняла плинтуса, выдернула ковёр… устала. Обои буду снимать в следующий заход. Домой, приготовить вкусный завтрак, и снова как и вчера, работа во дворе с мелкими: разобрать деревянную обрешетку, в которой привозили в в позапрошлом году шкаф. И мальчишки вынесли всё на помойку! Я зачистила там пространство, какая красота! Вокруг все чище и чище, ура!!! Кучу полотенец перекрасила в черный цвет краской для ткани - они хорошие, но страшненькие были. Теперь красивые! Довольна! Отвезу в ЛД. Дневной перерыв на часок, а потом шкаф в гостиной: ребята заднюю стенку прибили, которая отваливалась. А я потом там по полкам сделала зачистку. И неожиданно: а поехали в Леруа Мерлен! Я быстро собралась, в такси. Купить на детскую комнату обои, клей, шпатель, розетки. Я решила прогуляться, поэтому вышла возле парка сельхоза. С Любаней по телефону болтали. А еще позвонили - у меня заберут трюмо после 10 вечера, поэтому поехала в ЛД. Приехали очень приличные ребятки, у них своя кофейня в советском стиле. Отдала за шоколадку, как здорово! Хоть не таскать тяжести