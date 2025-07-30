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by natalytry
Photo 1990

Подъем в 5, и в ЛД! Вчерашние обои завез. Чудесное бодрое заряженное утро. Вернулась, сборы, и с мелкими помчали в станицу. Разбирала всякое, порядки наводила. Сегодня сил мало, поэтому отлеживаюсь. Посмотрела фильм шикарный «батальон», о женском батальоне смерти в эпоху Первой мировой войны… Наплакалась от души. Потом приехал брат с бандой, посидели пообщались и мелкие остались у меня с ночевкой. Что-то для меня это сложное испытание (в очередной раз) похоже хватит. И вообще, в станицу можно уже практически не приезжать. Очень жарко, +39.
30th July 2025 30th Jul 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
546% complete

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