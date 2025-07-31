Выспалась, хорошо. Скатала за хлебушком в магазин, приготовила гренки и бутерброды для толпы. Днём какая-то минимальная продуктивность, раздрай внутри. С мамой поговорила– получилось терапия, полегчало. Сгоняла в магазин. Приготовила вкусный супчик и жаркое с гречкой. Все покушали, довольные! Днем посмотрела итальянский фильм « страшные сказки». Оригинально…

Деток брата увезла домой.

И в Тит: хотела в доброцен, а он с сегодняшнего дня закрыт((((

Ностальгически прокатилась и прошлась по парку с детской площадкой, до Выгонной. С остановкой у озерка….

Вы-ды-хать…

Сегодня полегче с температурой воздуха. И сын вечером с детками соседями играл хорошо.