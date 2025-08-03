Ранний подъём. Приплыли дельфины, весело у берега охотились за рыбой, с таким удовольствием понаблюдала за ними. Приготовить завтрак, вкусно покушать. Искупаться в в холодной воде +18,5. Брррр… Собрать стоянку, и домой! По пути купить вкусные дыню и арбуз. Обратно так же по платной дороге – такой кайф! 140 налегке. И заехать к озеру лотосов – боже какая там красота! Весной его осушили и почистили. Я думала, в этом году не будет цветения. А в результате просто космос! Они огромные, очень красивые. Домой, приготовить обед, покушать. И дневной чилл