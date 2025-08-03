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by natalytry
Photo 1990

Ранний подъём. Приплыли дельфины, весело у берега охотились за рыбой, с таким удовольствием понаблюдала за ними. Приготовить завтрак, вкусно покушать. Искупаться в в холодной воде +18,5. Брррр… Собрать стоянку, и домой! По пути купить вкусные дыню и арбуз. Обратно так же по платной дороге – такой кайф! 140 налегке. И заехать к озеру лотосов – боже какая там красота! Весной его осушили и почистили. Я думала, в этом году не будет цветения. А в результате просто космос! Они огромные, очень красивые. Домой, приготовить обед, покушать. И дневной чилл
3rd August 2025 3rd Aug 25

Nata

@natalytry
Фотографирую, путешествую, радуюсь жизни, коллекционирую потрясающих друзей, живу! "Еще глоток - и мы горим"
545% complete

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